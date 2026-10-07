Tunceli Nazımiye'de yolu kapanan engelliye AFAD ve UMKE ulaştı, hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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Tunceli Nazımiye'de yolu kapanan engelliye AFAD ve UMKE ulaştı, hastaneye sevk edildi

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Tunceli Nazımiye\'de yolu kapanan engelliye AFAD ve UMKE ulaştı, hastaneye sevk edildi
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Geriş köyünde yoğun yağışla yolu kapanan engelli vatandaş için AFAD ve UMKE sevk edildi. Ekipler zorlu hava şartlarına rağmen ulaşıp ilk müdahaleyi yaptı, hasta 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yoğun yağış nedeniyle yolu kapanan Geriş köyündeki engelli vatandaşa ekipler ulaştı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Geriş köyünde yaşayan engelli vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım çağrısı yapıldı. Yoğun yağış nedeniyle köy yolunun kapanması üzerine bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Zorlu hava şartlarına rağmen bölgeye ulaşan ekipler, hastaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kontrolleri ve gerekli müdahaleleri yapılan hasta, daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla hasta, hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tunceli Nazımiye'de yolu kapanan engelliye AFAD ve UMKE ulaştı, hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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