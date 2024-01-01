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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yerin 8.7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenilirken, vatandaşlar dışarıda beklemeye başladı.
Son dönemlerde uzmanlar Tunceli'de meydana gelebilecek depremlere dikkat çekmişti. - TUNCELİ
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