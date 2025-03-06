Tunus'ta 32 Göçmen Sea Watch Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Tunus'ta 32 Göçmen Sea Watch Tarafından Kurtarıldı

Tunus\'ta 32 Göçmen Sea Watch Tarafından Kurtarıldı

Libya'dan yola çıkan 32 düzensiz göçmen, Miskar petrol platformunda yardım beklerken kurtarıldı.

06.03.2025 12:17
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Libya'dan yola çıkan ve Tunus açıklarındaki Miskar petrol platformuna sığınarak yardım bekleyen 32 düzensiz göçmen Almanya merkezli Sea Watch isimli sivil toplum kuruluşu tarafından kurtarıldı.

Avrupa'ya ulaşmak üzere Libya'dan lastik bir botla hareket eden düzensiz göçmenler Tunus açıklarındaki Miskar petrol platformuna sığındı. İtalya ve Malta'nın 1 Mart'tan bu yana sığındıkları petrol platformunda yardım bekleyen 2'si çocuk 32 düzensiz göçmeni kurtarmayı reddetmesi üzerine devreye Almanya merkezli Sea Watch isimli sivil toplum kuruluşu girdi. Sea Watch tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında, Seabird adlı uçakla bölgede devriye gezerken petrol platformu yakınlarında boş lastik bot tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, " Akdeniz'de bir gaz platformunda günlerce kurtarılmadan bırakılan 32 kişi dün gece tarafımızdan güvenli bir şekilde Lampedusa'ya getirildi. Avrupa devletlerinden herhangi bir yardım almadan ve güvenli olmayan bir ülke olan Tunus'a yasadışı bir şekilde geri çekilme korkusu içinde hayatta kaldılar. Denizde tehlikede olan insanları kurtarmak ve onları güvenli bir yere getirmek olan görevimizi yaptık. Ancak Avrupalı yetkililerin davranışı sistematiktir. Kale Avrupası sığınma arayanları korumuyor; onlarla savaşıyor. Öfkeliyiz ama kararlıyız. Avrupa'nın şiddetine rağmen yaşam ve güvenlik hakları için cesurca mücadele eden herkesin yanındayız. Avrupa'nın insanların hayatlarıyla oynadığı ölümcül oyuna karşı mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - TUNUS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunus'ta 32 Göçmen Sea Watch Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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