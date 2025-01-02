Tunus'ta Göçmen Teknesi Faciası

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Tunus'ta göçmenleri taşıyan iki teknenin batması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, 83 kişi kurtarıldı.

Akdeniz kıyısındaki Kuzey Afrika ülkesi Tunus, yine göçmen faciasına sahne oldu. Tunus Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Akdeniz'i geçmeye çalışan 2 göçmen teknesinin Sfax kenti açıklarında battığı belirtildi. Faciada 27 Afrikalı göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı, 17'si kadın, 7'si çocuk 83 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. - TUNUS