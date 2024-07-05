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Tüp yüklü kamyon böyle devrildi: 1 ağır yaralı

AMASYA - Amasya'da tüp yüklü kamyonun devrildiği kazada tüpler yola saçılırken, sürücü ise ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Amasya- Tokat Çevre Yolu Ferhat arası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Bodur'un kullandığı 29 DE 477 plakalı tüp yüklü kamyon, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen kamyon yerde sürüklendikten sonra alt yola, oradan da yol kenarındaki boşluğa düştü. Kazada tüpler yola savruldu.

Kazada ağır yaralanan sürücü Ömer Bodur, Amasya Şerafettin Sabuncuoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ilgili soruşturma başlatıldı.