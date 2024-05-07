Tur minibüsü ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ağır yaralanmaktan kurtuldu - Son Dakika
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Tur minibüsü ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ağır yaralanmaktan kurtuldu

Tur minibüsü ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ağır yaralanmaktan kurtuldu

Antalya- Manavgat D-400 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında tur minibüsü ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ağır yaralanmaktan kurtuldu. Kazada yaralanan sürücü, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve hastaneye kaldırıldı.

07.05.2024 11:06
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Tur minibüsünün motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ağır yaralanmaktan kurtuldu.

Kaza, dün Antalya- Manavgat D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Antalya istikametinden gelen seyir halindeki Şakir Karakuş idaresinde ki 07 BBC 036 plakalı tur minibüsü Çolaklı Mahallesi Süral Kavşağı'nda turizm bölgesi istikametine gitmekte olan Mehmet Hanifi Sevik'in kullandığı 07 AAJ 372 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan Mehmet Hanifi Sevik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevik'in kaza sırasında başındaki kaskın sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlatmasında etkili olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tur minibüsü ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ağır yaralanmaktan kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tur minibüsü ile motosiklet çarpıştı: Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ağır yaralanmaktan kurtuldu - Son Dakika
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