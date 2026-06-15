Türbe Bahçesinde Alkol Krizi - Son Dakika
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Türbe Bahçesinde Alkol Krizi

Türbe Bahçesinde Alkol Krizi
15.06.2026 12:24
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Göynük'te türbe bahçesinde alkol alan kişi, ziyaretçilerin tepkisiyle bölgeden çıkarıldı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde yer alan Akşemseddin Hazretleri Türbesi'nin bahçesinde alkol alan kişi, ziyaretçilerin ve çevre sakinlerinin tepkisi üzerine bölgeden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye dışarıdan geldiği tahmin edilen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, elindeki siyah poşetle türbe bahçesine girdi. Alanda bir süre oturan şahıs, poşetten çıkardığı alkollü içeceği tüketmeye başladı. Şüpheli, içkisini bitirdikten sonra boş şişeyi türbenin bahçesine attı. Çevre sakinleri ve türbeyi ziyarete gelen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Uyarılar üzerine vatandaşlar ile şüpheli şahıs arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Gerginliğin ardından söz konusu kişi, bir vatandaşın müdahalesiyle türbe bahçesinden dışarı çıkartılarak bölgeden uzaklaştırıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türbe Bahçesinde Alkol Krizi - Son Dakika

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