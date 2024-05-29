Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetimlerine Devam Ediyor

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Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki denetimlerine devam ediyor. Ekipler, ilgili kanun ve mevzuatlara uymayan kişi ve işletmelere gerekli işlemleri uyguladı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların sağlığı ve güvenliğinin korunması adına denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri yol ve kaldırım işgali yaptığı belirlenen işletmelere yönelik denetimlerde bulundu. Ekipler ayrıca ilgili kanun, mevzuat ve usule uygun şekilde çalışmayan, seyyar satıcılar ile haksız kazanç elde eden dilencileri de tespit etti. Denetim ve kontroller sonucunda belirlenen kişi ve işletmelere uyarılar yapılarak gerekli yaptırımlar uygulandı. Ekipler tarafından kurallara aykırı bir şekilde tezgah açıp satış yapan seyyar satıcılar ile kaldırım ve yol işgali yapan esnafa yönelik denetimlere devam edilecek.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz denetim ve kontrollerimize devam ediyoruz. Belirlediğimiz program dahilinde dilencilere, seyyar satıcılara, kaldırım ve yol işgallerine yönelik kontrollerimizi yaptık. Gerekli işlemleri ve yaptırımları uyguladık. Kentimizin huzuru, güvenliği ve sağlığını korumak adına denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - MANİSA