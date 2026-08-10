Turgutlu\'da Çatıda İntihar Girişimi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapım aşamasında olan 5 katlı bir binanın çatısından atladığı iddia edilen 40 yaşındaki şahıs ağır yaralandı.

Olay, Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan yapım aşamasındaki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.S. (40) henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın çatısına çıktı. İddiaya göre, binada çalışanların ikna çabalarına rağmen G.S. kendisini yaklaşık 5 katlı binanın çatısından aşağı bıraktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan G.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

G.S.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.