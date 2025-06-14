Turgutlu\'da Elektrik Tesisatından Yangın: 2 Ev Kül Oldu

Turgutlu'da elektrik tesisatından çıkan yangında 2 ev küle döndü

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bugün sabah saatlerinde iddiaya göre elektrik tesisatından çıkan yangın sebebiyle 2 evde büyük hasar oluştu.

Yangın Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı İstasyonaltı Mahallesi İstekli sokak üzerinde bulunan Yakup Durak'a ait bir evde meydana geldi. Elektrik tesisatından çıktığı iddia edilen yangına çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında can kaybı yada yaralanma meydana gelmezken, yangın 2 evde büyük maddi hasara neden oldu.

Yangınla ilgili konuşan Mahalle Muhtarı Nurettin Denli; "Haber alır almaz sokağa koştuk, bir anda alevler yükseldi maalesef, itfaiye ekiplerimizden Allah razı olsun anında olay yerine geldiler ve büyük bir özveriyle yangını söndürdüler. Yangında vatandaşımızı ait 2 ev ciddi zarar gördü ancak çok şükür kimseye zarar gelmedi, bu en büyük tesellimiz." dedi.

Yangının ardından ekipler tarafından soğutma çalışmaları devam ederken olayla ilgili inceleme başlatıldı.