Turgutlu\'da Hapis Cezası Olan İki Şahıs Yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez ve Urganlı Karakolları tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; "Silahlı Tehdit" suçundan 8 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T. (24) ile "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan A.A. (32) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adli işlemlerin ardından iki şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - MANİSA