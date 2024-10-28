Turgutlu'da İki Firari Hükümlü Yakalandı

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Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü düzenlediği operasyonlarla yakaladı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde emniyet güçleri tarafından biri 20 yıl diğeri de 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü yakaladı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.Ö (40) Ergenekon Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanırken, Ö.Ö işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A.'nın (35) da Altay Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Emniyet ekipleri düzenlediği operasyonla M.A.'yı yakaladı. M.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MANİSA