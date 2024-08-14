Turgutlu'da Kaldırım İşgallerine Denetim - Son Dakika
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Turgutlu'da Kaldırım İşgallerine Denetim

Turgutlu\'da Kaldırım İşgallerine Denetim

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgalleri ile ilgili denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde cezai işlem uygulanan iş yerlerine önlem alınması için sürecin devam edeceği belirtildi.

14.08.2024 18:44  Güncelleme: 18:46
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Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgalleri ile ilgili denetim gerçekleştirdi.

Turgutlu genelinde yapılan denetimlerde, yayaların kaldırımları güvenli bir şekilde kullanabilmesi için çeşitli noktalarda kontroller yapıldı. Denetimlerde, kaldırım ve yol kenarlarına ticari malzeme, gıda ürünleri, beton saksı, flama ve reklam panoları yerleştiren iş yerlerine cezai işlem uygulandı. Kaldırım ve yol işgallerini önlemek için denetimlerin süreceği belirtildi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Yayaların güvenliğini sağlamak ve olumsuz durumları engellemek için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle denetimlerimizi sürdürüyoruz. Kaldırım ve yol kenarlarında geçişi engelleyen hiçbir malzemeye izin vermeyeceğiz. Denetimlerimiz devam edecek" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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