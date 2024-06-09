Turgutlu'da Kavga Sonucu Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Turgutlu'da Kavga Sonucu Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen Sinan T. ile Remzi Zeybek arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sinan T., tartışma sırasında Remzi Zeybek'i bıçaklayarak yaraladı. Yaralı Zeybek, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Sinan T. polise teslim oldu.

09.06.2024 17:26
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kavga ettiği şahıs tarafından bıçaklanarak yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Turgutlu ilçesi tren yolu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, her ikisi de alkollü olan Sinan T. ile Remzi Zeybek bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada Sinan T., Remzi Zeybek'i bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Zeybek, ardından Manisa CBÜ Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Remzi Zeybek hayatını kaybederken, Sinan T.'nin ise olayın ardından polise teslim olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Turgutlu'da Kavga Sonucu Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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