Turgutlu\'da Kumar Operasyonu: 27 Bin TL Ceza Kesildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi.

Manisa'nın Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Turan Mahallesinde bulunan Belediye Pasajı'nda ki bir kıraathaneye yapılan baskında, 3 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Şahıslara, Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı para cezası kesilirken toplamda 27 bin 741 TL idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca, kıraathane sahibi hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında kumar gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 21 bin 300 TL paraya da el konuldu.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzurunu bozan yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - MANİSA