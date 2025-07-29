Turgutlu\'da Market Denetimleri İle Tüketici Hakları Korunuyor

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket ve zincir marketlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri (SKT), kasa ve raf fiyatı, gramaj kontrolleri ile etiket yönetmeliğine uygunluk titizlikle incelendi. Özellikle tüketici haklarını korumaya yönelik gerçekleştirilen kontrollerde, fahiş fiyat uygulamaları ve yanıltıcı etiketlemelere karşı hassasiyet gösterildi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve ekonomik çıkarları bizim önceliğimiz. Bu kapsamda ekiplerimiz, ilçemizdeki marketlerde denetimlerini gerçekleştirdi. Raf ve kasa fiyatlarının uyuşması, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışının engellenmesi gibi konularda sıfır toleransla hareket ediyoruz. Denetimlerimize düzenli olarak devam edeceğiz." dedi. - MANİSA