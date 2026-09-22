Turgutlu'da okul önünde saldırıya uğrayan öğrenciler için sendikalar tedbir istedi - Son Dakika
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Turgutlu'da okul önünde saldırıya uğrayan öğrenciler için sendikalar tedbir istedi

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Turgutlu\'da okul önünde saldırıya uğrayan öğrenciler için sendikalar tedbir istedi
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında öğrencilere yönelik silahlı saldırının ardından eğitim sendikaları olay yerinde ortak açıklama yaptı. Sendikalar adına konuşan Ahmet Yasav, saldırının aydınlatılmasını ve benzer olaylara karşı önleyici tedbir alınmasını istedi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul önünde öğrencilerin silahlı saldırıya uğramasının ardından eğitim sendikaları olay yerine gelerek ortak açıklama yaptı. Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Yasav, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve benzer olayların önüne geçilmesi için kapsamlı önleyici tedbirler alınmasını istedi.

Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırının ardından Eğitim-Bir-Sen Manisa-1, Türk Eğitim-Sen Manisa 1, Eğitim-İş Manisa 1, Eğitim-Sen Manisa ve Eğitimin Gücü-Sen temsilcileri olay yerine geldi.

Sendikalar adına açıklamayı yapan Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Yasav, saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifalar dileyerek, yaralı öğrencilerin aileleri başta olmak üzere Turgutlu halkına ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yasav, saldırının öğrencilerin okullarına gittikleri sırada meydana geldiğini belirterek, saldırıya uğrayan ve olaya tanık olan öğrencilerin büyük panikle okul bahçesine ve binasına sığındığını ifade etti.

"Şiddet sarmalı sadece okul bahçesine görevli verilerek çözülemez"

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin okulun 9. sınıf öğrencisi olduğunun öğrenildiğini belirten Yasav, olayın nedenine ilişkin ise henüz net bir bilginin bulunmadığını söyledi.

2025-2026 eğitim öğretim yılında yaşanan şiddet olaylarının yeniden gündeme gelmesinden dolayı kaygılı olduklarını dile getiren Yasav, okul güvenliğinin yalnızca bahçe görevlisi uygulamasıyla sağlanamayacağını savundu.

Yasav, "Öğrencilerimizi, eğitim çalışanlarımızı da tehdit eden şiddet eylemlerinin son bulması için güvenlik tedbirlerinin yanında sadece açıklama veya kınama mesajı değil, sorunu çözecek toplumun geneline yönelik tedbirlerin alınmasını bekliyoruz" dedi.

"Olayın bütün yönleriyle aydınlatılmasını istiyoruz"

Adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütülmesi çağrısında bulunan Yasav, olayın bütün yönleriyle aydınlatılmasını istedi. Yasav, benzer olayların hiçbir eğitim kurumunda yaşanmaması için ilgili tüm kurumların ve sorumluların iş birliği içerisinde hareket ederek önleyici tedbirleri eksiksiz şekilde almasını beklediklerini belirtti.

Yasav, eğitim sendikaları olarak sürecin yakın takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kaynak: İHA
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