Turgutlu'da sağanak: Yollar göle döndü, hayvanlar su altında
Turgutlu'da sağanak: Yollar göle döndü, hayvanlar su altında

22.05.2026 20:53
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde başlayan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, kurban pazarındaki hayvanlar da suyun içinde kaldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat boyunca aralıksız devam eden kuvvetli yağış, özellikle kırsal mahallelerde su taşkınlarına neden oldu. Başta Yukarı Bozkır, Irlamaz ve Çampınar mahalleleri olmak üzere birçok bölgede cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yağışın etkisiyle bazı noktalarda ulaşım güçlükle sağlanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İlçe merkezinde ise İzmir-Ankara Karayolu üzerinde meydana gelen su birikintileri nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kent genelinde birçok noktada su baskınları yaşanırken, ekiplerin taşkın yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları yaşanabilecek yeni yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan hayvan pazarındaki küçükbaş hayvanlar da suyun altında kaldı. Hayvan sahipleri çareyi küreklerle suyu uzaklaştırmada bulurken yetkililerin bir an önce çözüm üretmesini istedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, 3. Sayfa, Manisa, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

