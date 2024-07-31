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Turgutlu'da şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kişi yaralandı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten şarampole yuvarladı. Kazada otomobilin içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza Turgutlu ilçesi Irlamaz mahallesi Aşağıbozkır mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 28 AD 475 plakalı otomobilin sürücüsü Shahriyar H. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında ki yaklaşık 4 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Shahriyar H., Sultan B. ve Burcu B. yaralandı. Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.