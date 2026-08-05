Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeyken egzoz kısmından alev alan otomobil yandı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken araçta maddi hasar oluştu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeyken egzoz kısmından alev alan otomobil kısa sürede yanmaya başladı. Alevler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 19.30 sıralarında Turgutlu ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ziya K. (25) idaresindeki 45 BBS 864 plakalı otomobil seyir halindeyken aracın egzoz kısmından alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı güvenli bir noktaya çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Turgutlu, İtfaiye, Olaylar, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika

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