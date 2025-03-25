Turgutlu'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Turgutlu'da trafik kazası: 1 ölü

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Turgutlu ilçesi E-96 Karayolu Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir yönünden Ankara istikametine gitmekte olan Abdullah Ö. idaresindeki 32 AE 428 plakalı hafif ticari araç, Avşar Mahallesi yönünden Ankara yönüne gitmekte olan Sezai Gök idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle emniyet şeridinde park halinde bulunan 45 J 6394 plakalı servis minibüsü ile hafif ticari araç arasında sıkışan motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan ticari araç sürücüsü Abdullah Ö. ise ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.