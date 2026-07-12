Turgutlu\'da Traktör Devrildi, Yaşlı Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkarak dereye devrilen traktörün sürücüsü 71 yaşındaki Ekrem Filiz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Manisa'nın Turgutlu ilçesi Musalareniköy Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Filiz (71) yönetimindeki 45 TD 248 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak traktörden çıkarılan Ekrem Filiz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Özel Ege Umut Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Filiz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - MANİSA