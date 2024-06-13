Turgutlu'da Vatandaşlara Sahte Para Uyarısı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından vatandaşlara sahte para konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle yoğunluğun oluştuğu Turgutlu Canlı Hayvan Pazarında İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından vatandaşlar sahte para konusunda uyarıldı.

Hem alıcılara hem de satıcılara sahte para konulu broşür dağıtılarak uyarılarda bulunuldu. - MANİSA