Turgutlu\'da Yağmur Hattına Dökülen Sıvı Trafik Kazalarına Neden Oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yağmur suyu hattına dökülen siyah renkli ve kaygan sıvının yola taşması sonucu zincirleme trafik kazaları meydana geldi. Olayın ardından bölgeye giden Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri, sıvının kaynağını belirlemek üzere inceleme başlattı. Sıvıyı yağmur suyu kanalına döken kişi ya da firmanın tespit edildiği ve yasal sürecin başlatıldığı bildirildi.

Turgutlu'da, yağmur hattına dökülen ve buradan yola taşarak yol yüzeyine yayılan siyah renkli atık sıvı nedeniyle kontrolünü kaybeden araçlar, zincirleme trafik kazası yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, MASKİ ve Trafik Zabıta ekipleri bölgeye gitti. Ekipler, sıvının yayılmasını önlemek, yol temizliği ve güvenliğinin sağlanması için çalışma başlattı.

Sorumlular belirlendi

İklim Zabıtası ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyip döken aracın tespit edildiğini, dökülen sıvıdan numune alarak analiz için laboratuvara gönderildiğini kaydetti. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, sıvının biyogaz tesislerinden kaynaklı organik atık olabileceği belirtildi. İlgili kurumlara durumun bildirildiği, sorumlu firma ya da şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı Şahika Orhan, "Biyogaz tesislerinden kaynaklı bir atık olduğunu düşünüyoruz. Kaçak deşarj hem hatları tıkadı hem de sıvının yola taşarak kazalara yol açmasına neden olmuş. Bölgedeki incelemelerde bir firmanın yağmur suyu hattına kaçak deşarj yaptığını tespit ettik, durumu ilgili kurumlara da bildirerek yasal işlemleri başlattık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek öncülüğünde, çevreye ve insan sağlığına ciddi zararlar verebilecek bu durumları önlemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan, bu gibi durumlarla karşılaştıklarında ilgili kurumlara bilgi vermelerini istiyoruz" dedi. - MANİSA