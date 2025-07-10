Turgutlu\'da yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yangın riski de yükselirken öğle saatlerinde Turgutlu Derbent Mahallesi'nde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ve tarım alanlarına sıçramasını önledi.

Hem havadan hem de karadan yapılan müdahaleler sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü. Olabilecek bir felaketin önüne geçerek vatandaşlara rahat bir nefes aldıran ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. - MANİSA