Turgutlu'da Zabıta ve Emniyet Ekiplerinden İşgal Operasyonu - Son Dakika
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Turgutlu'da Zabıta ve Emniyet Ekiplerinden İşgal Operasyonu

Turgutlu\'da Zabıta ve Emniyet Ekiplerinden İşgal Operasyonu

Turgutlu Belediyesi Zabıta ekipleri, işgal sorunlarına yönelik denetimlerde bulunarak işgal edilen alanlardan engelleyici malzemeler topladı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

28.02.2025 16:29  Güncelleme: 16:33
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Turgutlu Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçede yaşanan işgal sorunlarına karşı kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte vatandaşların huzurunu, esenliğini ve kent düzenini korumak amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işgal edilen alanlarla ilgili olarak hem esnaf hem de vatandaşlara ceza ve uyarılarda bulunmuş, ancak bazı kişiler bu uyarılara rağmen işgallerini sürdürmüştü. Bunun üzerine, Turgutlu Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe emniyet ekipleriyle birlikte ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde işgal edilen alanlardan duba, flama, saksı gibi engelleyici malzemeler toplatıldı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin devam edeceğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Turgutlu'da Zabıta ve Emniyet Ekiplerinden İşgal Operasyonu - Son Dakika

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