Turhan Çömez\'e Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "28. Dönem Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez tarafından, Sincan 1 Nolu Cezaevinde isyan çıktığına dair yapılan açıklamalar nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 217/A maddesinde düzenlenen 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.