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Tayland'da Ayı Saldırısından Kurtulan Turist Kolunu Keserek Kurtuldu - Son Dakika
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Tayland'da Ayı Saldırısından Kurtulan Turist Kolunu Keserek Kurtuldu

Tayland'ın Chiang Mai kentinde bulunan bir yaban hayatı koruma merkezinde gönüllü olarak çalışan bir turist, meyve verdiği vahşi ayının saldırısına uğradı. Ayının saldırısı sonucunda turist kendi kolunu keserek saldırıdan kurtuldu. Turist hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tayland\'da Ayı Saldırısından Kurtulan Turist Kolunu Keserek Kurtuldu
26.01.2024 - 13:30,  Güncelleme: 15:16
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Tayland'da yaban hayatı koruma merkezinde gönüllü olarak çalışan bir turist, meyve verdiği ayının saldırısından kendi kolunu keserek kurtuldu.

ELİNİ KAFESİN İÇİNDEKİ AYIYA KAPTIRDI

Tayland'ın Chiang Mai kentinde bulunan bir yaban hayatı koruma merkezinde dün yaşanan olayda gönüllü olarak çalışan bir turist, meyve verdiği vahşi ayının saldırısına uğradı. Elini kafesin içindeki ayıya kaptıran 32 yaşındaki İsveçli turist Stefan Claudio Specogna'nın sağ eli ayı tarafından ısırıldı.

Turist, Ayı Saldırısından Kurtulmak İçin Kendi Kolunu Kesti

KURTULMAK İÇİN KOLUNU KESTİ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre kafese meyve koymak için kolunu demir parmaklıklardan içeri sokan Specogna, ayı tarafından kafese doğru çekildi. Adamın saldırıdan kurtulmak için kendi kolunu bıçakla kestiği öğrenildi. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Specogna'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Tayland, Hayvan Hakları, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tayland'da Ayı Saldırısından Kurtulan Turist Kolunu Keserek Kurtuldu - Son Dakika


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