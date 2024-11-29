Turist Hesabı Ödememek İçin Yemeğine Saç Koydu - Son Dakika
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Turist Hesabı Ödememek İçin Yemeğine Saç Koydu

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Taksim'de bir turist, restoran hesabını ödememek için yemeğine saç koyarak çalışanları suçladı.

29.11.2024 08:56
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Taksim'de turistin akıl almaz yöntemi kamerada: Hesabı ödememek için yemeğine saç koydu

İSTANBUL - Beyoğlu Taksim'de bir restoranda hesabını ödemek istemeyen bir turistin, tabağına saç koyarak restoran çalışanlarını suçladığı iddia edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Taksim'de hizmet veren bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranda yemek yiyen turist, hesabın gelmesinin ardından garsonu çağırarak tabağında saç bulduğunu söyledi. Güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, saçın yemeğe sonradan konulduğunu fark etti.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Turistin yemeğine saç koyduğu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, turistin hesap ödememek için yemeğine saç koyduğu anlar yer aldı. Ayrıca, saç koyduğu yemeği restoran sahibine götürüp gösterdiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan büfe çalışanı Hayri Taş, "Olay gece geç saatlerde meydana geldi. Turist müşteriler büfeye geldikten sonra yemek siparişi verdiler. Ardından yemekleri bitmesine yakın turistler yanıma gelip temellerinden saç çıktığını söyledi. Bunu hesap ödememek için yaptılar. Bizde daha sonra güvenlik kamerasına baktık ve turistin saçını koparıp yemeğe koyduğunu gördük. Turistin amacı hesap ödememek için yemeğin üzerine saç koyup arbede çıkarmaktı. Yaklaşık 700-800 liralık bir hesap gelmişti. Bunu da ödememek için böyle bir yönteme başvurdular" dedi.

Turist Hesabı Ödememek İçin Yemeğine Saç Koydu
Kaynak: İHA

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