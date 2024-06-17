Turistik otelde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Turistik otelde çıkan yangın paniğe neden oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan bir otelde sabah saatlerinde çıkan yangın, otelde bulunan yaklaşık 100 kişiyi paniğe sevk etti. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

17.06.2024 10:26
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Turistik otel sabah saatlerinde alevlere teslim oldu

Otelde yangın korkuttu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesi'nde bir otelde sabah saatlerinde çıkan yağın paniğe neden oldu. Bayram nedeniyle dolu olan otel kısa sürede alevlere teslim oldu. Yaklaşık 100 kişinin olduğu otelde 3 kişi dumandan etkilenerek 112 ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Edremit'in tatil beldesi Akçay'da Sarıkkız Mahallesi Leman Akpınar Caddesinde sahil bölümünde bulunan Yavuz Butik Otel ve önünde bulanan Kıyı Kafe isimli iş yerinde ilk belirlemelere göre, mutfak bölümünden başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Yangında yangına ilk müdahale eden Y.Y., M.Y, ve B.T. hayati tehlikesi olmayacak şekilde dumandan etkilendiler. 3 kişi 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler müdahale etti. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın başlamasıyla birlikte bayram nedeniyle dolu olan otelde bütün odalar hızlı bir şekilde tahliye edildi. Müşteriler ve çalışanlar yangından etkilenmeden tahliye edildi. Yangın ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarına başlanıldı. Otelde yangın sırasında yaklaşık 100 kişinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Turistik otelde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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