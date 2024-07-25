Turistlere esrar satarken yakalandı, şüphelinin evine giden jandarma gözlerine inanamadı - Son Dakika
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Turistlere esrar satarken yakalandı, şüphelinin evine giden jandarma gözlerine inanamadı

Antalya'da jandarmanın turizm bölgelerinde yabancı turistlere satmak suçundan yakaladığı şüphelinin evinde iklimlendirme sistemi kurarak esrar yetiştirdiği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada 2 kilo skunk esrar, saksı içerisinde 107 kök skunk esrar bitkisi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

25.07.2024 00:44
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Turistlere esrar satarken yakalandı, şüphelinin evine giden jandarma gözlerine inanamadı

Şüphelinin uyuşturucu laboratuvarına çevirdiği evinde 2 kilo skunk esrar, saksı içerisinde 107 kök skunk esrar bitkisi ele geçirildi

Gözaltına alınan şüpheli uyuşturucu madde imal etmek ve ticaretini yapmak suçlarından tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da jandarmanın turizm bölgelerinde yabancı turistlere satmak suçundan yakaladığı şüphelinin evinde iklimlendirme sistemi kurarak esrar yetiştirdiği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada 2 kilo skunk esrar, saksı içerisinde 107 kök skunk esrar bitkisi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

S. E. A'nın turizm bölgelerinde yabancı turistlere uyuşturucu madde sattığını belirleyen Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakaladıktan sonra şüphelinin Sarılar Mahallesindeki ikametinde arama yaptı. Jandarma ekipleri tarafından arama yapılan ikametin tam anlamıyla uyuşturucu laboratuvarına dönüştürüldüğü belirlendi.

İklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlenen şüphelinin evinde yapılan aramada 2 kilogram skunk esrar, saksı içerisinde 107 kök skunk esrar bitkisi, 2 adet hassas terazi, gün ışığı sistemi, havalandırma sistemli taşınabilir klima, vantilatör, sıvı bitki gübresi, ışık ve ph ölçer, zaman ayarlı priz, güç kaynağı ile çok sayıda iklimlendirme malzemesi ele geçirildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından Uyuşturucu Madde İmal etmek ve Ticaretini yapmak suçlarından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Turistlere esrar satarken yakalandı, şüphelinin evine giden jandarma gözlerine inanamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turistlere esrar satarken yakalandı, şüphelinin evine giden jandarma gözlerine inanamadı - Son Dakika
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