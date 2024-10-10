Türk Kızılay, Lübnan Tahliyelerine Destek Veriyor

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- Türk Kızılay'dan Lübnan tahliye operasyonuna destek

ANKARA - Lübnan'daki Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesi için yürütülen operasyon kapsamında bölgeye acil yardım malzemeleri sevk eden Türk Kızılay, tahliye edilen kişiler için de beslenme desteği verdi.

İsrail ve Lübnan arasında yükselen gerilim nedeniyle Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının tahliyesini sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait iki gemi, Beyrut Limanı'ndan yola çıktı. Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savuma Bakanlığı koordinasyonuyla yürütülen operasyon kapsamında TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar adlı gemilerle Lübnan'dan yaklaşık bin kişinin tahliyesi yapıldı.

Tahliye gemileriyle bölgeye gıda kolisi, hijyen seti ve barınma malzemesinden oluşan acil yardım desteği ulaştıran Türk Kızılay, yayınladığı basın açıklamasında her iki gemide de görevlendirdiği personeliyle beslenme hizmeti sağladıklarını aktardı. Kızılay, Lübnan'dan tahliye edilen kişileri Mersin Limanı'nda karşılayarak ikram araçlarıyla hizmet vereceğini açıkladı. Tahliyenin ardından muhtemel bir yerleştirme durumu için de hazırlıklarını tamamlayan Kızılay, sıcak yemek ekibiyle beslenme desteği sağlayacağını duyurdu.

Tahliye operasyonunun her aşamasına beslenme hizmetiyle destek veren Türk Kızılay, Lübnan tarafında insani yardım ihtiyacının karşılanması ve ilgili paydaşlarla koordinasyonun sağlanması amacıyla da bölgede çalışmak üzere uzman bir ekip görevlendirdi. Lübnan'da çatışmaların patlak vermesinin ardından Türkiye'nin 25 Eylül tarihinde gönderdiği yardım uçağıyla temel gıda ve hijyen malzemelerini ulaştıran Türk Kızılay, yaptığı basın açıklamasında bölgedeki acil ihtiyaçların tespiti ve hızla karşılanmasına yönelik çalışmalarını da sürdürdüğünü belirtti.