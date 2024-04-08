Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. kuruluş yıl dönümü Bandırma\'da kutlandı

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Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü, "Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen resmi törenle Bandırma'da kutlandı.

Her yıl 8-14 Nisan tarihleri arasında kutlanan "Polis Haftası" dolayısıyla Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören gerçekleştirildi. Törene Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alparslan Serel, Bandırma İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Ahmet Tunç, Polis Emeklileri Derneği Bandırma Şube Başkanı Kemal Anıltürk, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi.

Mesut Demirdaş konuşmasında, "Şanla, şerefle yazılı 179 yıllık bir maziyi geride bırakmış olan teşkilatımız, Türkiye sınırları içerisinde değil, Dünyada da saygın bir teşkilat olarak yerini almış olmasının haklı gururunu taşımaktadır. Türk Polisi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın gururu ve bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir. Polisin olayları önlemesinde, suçluların yakalanabilmesinde halk desteğinin çok önemli olduğu, aynı zamanda Polis Vatandaş diyalogunun ne kadar iyi olursa, başarının o denli yüksek olacağının bilincindeyiz. Bu nedenle kendi huzuru ve dolayısı ile hepimizin huzuru için halkımız polisine güvenmeli ve yardımını esirgememelidir. Daha güzel günler için Polis vatandaş el ele olmalıdır." dedi. - BALIKESİR