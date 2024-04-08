Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü, "Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen resmi törenle Bandırma'da kutlandı.
Her yıl 8-14 Nisan tarihleri arasında kutlanan "Polis Haftası" dolayısıyla Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören gerçekleştirildi. Törene Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alparslan Serel, Bandırma İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Ahmet Tunç, Polis Emeklileri Derneği Bandırma Şube Başkanı Kemal Anıltürk, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi.
Mesut Demirdaş konuşmasında, "Şanla, şerefle yazılı 179 yıllık bir maziyi geride bırakmış olan teşkilatımız, Türkiye sınırları içerisinde değil, Dünyada da saygın bir teşkilat olarak yerini almış olmasının haklı gururunu taşımaktadır. Türk Polisi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın gururu ve bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir. Polisin olayları önlemesinde, suçluların yakalanabilmesinde halk desteğinin çok önemli olduğu, aynı zamanda Polis Vatandaş diyalogunun ne kadar iyi olursa, başarının o denli yüksek olacağının bilincindeyiz. Bu nedenle kendi huzuru ve dolayısı ile hepimizin huzuru için halkımız polisine güvenmeli ve yardımını esirgememelidir. Daha güzel günler için Polis vatandaş el ele olmalıdır." dedi. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü Bandırma'da kutlandı - Son Dakika
Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 140 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ve 6,05 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından 3 kişi tutuklandı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.
1875 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü Edirne'de düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Emniyet Müdürü Onur Karaburun, güven ve huzurun egemen olması adına yapılan çalışmalara vurgu yaparak, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yılını kutladı.
Karabük Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, polis teşkilatının her türlü suç ve suç oluşumları ile mücadele ettiğini vurguladı ve halka profesyonel bir güvenlik hizmeti sunma hedeflerini dile getirdi. Törene, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile emniyet teşkilatı katıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın personel yatakhanesinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangın, bir firmanın çalışanları tarafından kullanılan dairede çıktı ve diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
Denizli'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçan 2 şüpheli yakalandı. Üst aramasında çeşitli türlerde uyuşturucu madde ve yeşil reçeteli ilaçlar ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine sevk edildi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayın failleri gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
İstanbul ve Konya'da düzenlenen İsrail'e karşı yapılan protesto gösterilerinde, devlet aleyhine sloganlar atan ve korsan gösteriye devam eden grup içindeki bazı göstericilerin sol terör örgütlerinin üyeleri olduğu tespit edildi. Gösteriler sırasında polisle çatışmaya giren ve provokasyon yapan kişiler gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?