Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cebeci Şehitliği'nde tören düzenlendi - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cebeci Şehitliği'nde tören düzenlendi

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Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın katılımıyla Cebeci Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

08.04.2024 17:04
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Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cebeci Şehitliği'nde tören düzenlendi

ANKARA - Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ile berberindeki heyetin katılımıyla Cebeci Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Emniyet teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü sebebiyle Cebeci Şehitliği'nde tören düzenlendi. Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın şehitlik anıtına çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören mangasının saygı atışı sonrası şehitlik anı defterini imzalayan Ayyıldız, şu ifadelere yer verdi:

"Aziz şehitlerimiz, sizlere olan şükran ve ihtiramlarımızı göstermek için bir kez daha manevi huzurunuzdayız. Büyük bir cesaret göstererek yaptığınız kahramanlıkla sadece necip milletimizin gönlünde eşsiz bir yer edinmediniz aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi korumadaki sarsılmaz inancımıza ilham kaynağı oldunuz. Fedakarlığınızla 85 milyonun övünç kaynağısınız. Tüm karanlık odaklara karşı sürdürdüğümüz mücadelede ödediğiniz bedele layık olmanın sorumluluğunu her daim üzerimizde hissetmekteyiz. Mazisi sayısız başarılarla dolu Emniyet Teşkilatımız 179 yıldır olduğu gibi yine tüm karanlık odakların kökünü kazımakta kararlıdır. Kudret ve cesaretimizle her türlü tehdidi bertaraf ederken, şefkat ve nezaketimizle de gönüller kazanmaya devam edeceğiz. Tıpkı sizlerin yaptığı gibi. Bizlere emanet olan kıymetli ailelerinizle birlikte kahramanlık mücadelenizi gelecek nesiller boyu anlatacak, yeri geldiğinde biz de kanımızı ve canımızı vermeyi görevlerin en büyüğü sayacağız. 179. yıl dönümümüz vesilesiyle bir kez daha aziz hatıralarınız önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz. Allah bizleri sizlere mahcup etmesin. Ruhlarınız şad olsun."

Tören, Ayyıldız'ın şehit mezarlarına karanfil bırakması ile tamamlandı.

Kaynak: İHA

Erol Ayyıldız, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cebeci Şehitliği'nde tören düzenlendi - Son Dakika

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