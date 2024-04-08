Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cebeci Şehitliği'nde tören düzenlendi
ANKARA - Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ile berberindeki heyetin katılımıyla Cebeci Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Emniyet teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü sebebiyle Cebeci Şehitliği'nde tören düzenlendi. Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın şehitlik anıtına çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören mangasının saygı atışı sonrası şehitlik anı defterini imzalayan Ayyıldız, şu ifadelere yer verdi:
"Aziz şehitlerimiz, sizlere olan şükran ve ihtiramlarımızı göstermek için bir kez daha manevi huzurunuzdayız. Büyük bir cesaret göstererek yaptığınız kahramanlıkla sadece necip milletimizin gönlünde eşsiz bir yer edinmediniz aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi korumadaki sarsılmaz inancımıza ilham kaynağı oldunuz. Fedakarlığınızla 85 milyonun övünç kaynağısınız. Tüm karanlık odaklara karşı sürdürdüğümüz mücadelede ödediğiniz bedele layık olmanın sorumluluğunu her daim üzerimizde hissetmekteyiz. Mazisi sayısız başarılarla dolu Emniyet Teşkilatımız 179 yıldır olduğu gibi yine tüm karanlık odakların kökünü kazımakta kararlıdır. Kudret ve cesaretimizle her türlü tehdidi bertaraf ederken, şefkat ve nezaketimizle de gönüller kazanmaya devam edeceğiz. Tıpkı sizlerin yaptığı gibi. Bizlere emanet olan kıymetli ailelerinizle birlikte kahramanlık mücadelenizi gelecek nesiller boyu anlatacak, yeri geldiğinde biz de kanımızı ve canımızı vermeyi görevlerin en büyüğü sayacağız. 179. yıl dönümümüz vesilesiyle bir kez daha aziz hatıralarınız önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz. Allah bizleri sizlere mahcup etmesin. Ruhlarınız şad olsun."
Tören, Ayyıldız'ın şehit mezarlarına karanfil bırakması ile tamamlandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cebeci Şehitliği'nde tören düzenlendi - Son Dakika
Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla Çatak İlçe Emniyet Amir Vekili Ünal Tanış ve beraberindeki personeli kabul etti. Sakarya, emniyet personelinin haftasını kutlayarak, şehitleri rahmetle andı ve vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışan emniyet mensuplarına sağlıklı bir yaşam ve başarı diledi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil taklalar atarak yağmur suyu kanalına düştü. Kazada sürücü Mehmet Halit Süsli ve araçtaki yolcular Kadir Süsli, Haydar Can ve Emre Bargın yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Jandarma komutanlığı kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Bursa'da bir apartman dairesinde yaşayan 11 kaçak göçmen, gürültü yaptıkları yönündeki ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. İnegöl ilçesindeki bir apartmanda kalan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edilecek.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 7 yaşlarındaki bir çocuk bahçede oyun oynarken su kuyusuna düştü. Ağır yaralanan çocuk, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonrası kuyudan çıkarıldı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oynadığı sanal kumarda yüklü miktarda para kaybeden bir adam, bunalıma girerek kafasına dayadığı silahla sokak ortasında intihar etti. Limonata üreticisi olan adamın kız arkadaşına da bir mektup bıraktığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Atatürk Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya motosiklet çarptı. Kazada yayalar yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik polisleri ise kaza nedeniyle sıkışan trafiği düzenledi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde boşanmak istemeyen bir adam, sokak ortasında eşine kurşun yağdırdı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor. Zanlı ise polis müdahalesi sonucu yaralandıktan sonra tutuklandı.
Bilecik'te aralarında husumet olan iki şahıs, bir giyim mağazasında karşılaşarak kavga etti. Bir kişi kesici aletle, diğer kişi ise darp sonucu yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.