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Türk Savunma Sanayi Eğitim İhracatı Yapıyor

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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, eğitim ihracatının devam ettiğini ve üç ülkeyle görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

19.09.2024 01:06
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Türk savunma sanayiinden 'eğitim' ihracatı

Savunma Sanayii Başkanı Görgün:

"Bakiye siparişimiz her geçen gün artarak devam ediyor"

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin üç ülkeyle eğitim ve akademi programları üzerine ihracat görüşmelerinin devam ettiğini ve bir ülkeye ihracat yapıldığını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen "Milli Yetkinlik Hamlesi" lansman programında Türk savunma sanayisinin gelecek dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Savunma sanayiindeki gelişimin yalnızca salt rekabet yerine sistematik bir düzen içerisinde olması gerektiğine vurgu yapan Görgün, "Bağımsız savunma sanayiinin gerekliliği olan tüm teknolojilerde bir sistematik dahilinde kazanmaya devam ederken, yarının teknolojilerine de bugünden odaklanmaya başladığımızı, bu alanda faaliyetler gösterdiğimizi de ifade etmek isterim. Savunma sanayimizin yeni dönem gelişimini salt rekabetten ziyade ekosistemin yetenek, yetkinlik, performans, potansiyel ve kapasite olarak birbirlerini tamamlamaları üzerine gayret gösteriyoruz" dedi.

Şirketlerin icra kurullarıyla toplantılar gerçekleştirdiklerini ve mutabakatlar oluşturulduğunu dile getiren Görgün, "Şirketlerle alanları netleştirerek birbirlerini tamamlama yönünde çalışmaların önünü açacak politikalar üretiyoruz. Şirketlerimizin stratejilerini, birbirlerinin eksikliklerini ya da yetenek açılımlarını

tamamlamaya yönelik oluşturdukları iş birliği imkanları da doğal olarak artacak" ifadelerini kullandı.

Görgün ayrıca Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sahip olduğu beceri ve deneyimlerin kişiler yerine sistemde kalmasını sağlayacak çalışmaları olduğunu da kaydetti. Görgün konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız ihracat teslimatlarla birlikte vurguladığımız bir hususta teslimatlardan daha fazla yeni sözleşmeler de imzalıyoruz. Bakiye siparişimiz de her geçen gün artarak devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 5,5 milyar teslimat, 10,2 milyar değerinde sözleşme imzalamıştık. Bu sene hem teslimatta hem sözleşme imzası bakımından 2023'e göre çok daha iyi bir sonucu sizlerle paylaşacağımı tekrardan ifade etmek istiyorum."

Savunma sanayiinden eğitim ihracatı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ayrıca 'eğitim' ihracatı gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Bu çerçevede üç ülkeyle savunma sanayii alanında eğitim ve akademi programları üzerine ihracat görüşmelerinin devam ettiğini dile getiren Görgün, ayrıca bir ülkeye ihracat yapıldığını kaydetti.

Türk Savunma Sanayi Eğitim İhracatı Yapıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Türk Savunma Sanayi Eğitim İhracatı Yapıyor - Son Dakika

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