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Türk SİHA'ları PKK/YPG'nin kontrolündeki hedefleri vurdu - Son Dakika
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Türk SİHA'ları PKK/YPG'nin kontrolündeki hedefleri vurdu

Türk SİHA'ları, Suriye'nin Kamışlı kentinde PKK/YPG'nin kontrolündeki çimento ve elektrik tesisi dahil olmak üzere 6'dan fazla hedefi vurdu. Hava harekatları sonucunda yoğun dumanlar yükseldi.

Türk SİHA\'ları PKK/YPG\'nin kontrolündeki hedefleri vurdu
25.12.2023 - 15:29,  Güncelleme: 15:30
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Türk SİHA'ları, Suriye'nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/ YPG'nin kontrolündeki çimento ve elektrik tesisi olan 6'dan fazla hedefi vurdu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın üs bölgelerine saldırılarının ardından bölgeye hava harekatları düzenlenmeye başlanmıştı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi.

Hava harekatları çerçevesinde SİHA'lar terör örgütünün Kamışlı'daki çimento ve elektrik tesisinin de bulunduğu 6'dan fazla tesisi hedef vurdu.

Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Türk SİHA'ları PKK/YPG'nin kontrolündeki hedefleri vurdu - Son Dakika


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