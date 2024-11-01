Türk Silahlı Kuvvetleri 15 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/ YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." - ANKARA