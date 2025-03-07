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Türkeli'de Heyelan İncelemesi

Türkeli\'de Heyelan İncelemesi

AFAD heyelan sonrası Türkeli'de saha incelemesi yaparak hasar tespit etti, mağduriyet gideriliyor.

07.03.2025 10:55
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Sinop'un Türkeli ilçesinde 5 Mart gecesi meydana gelen heyelanın ardından, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman ile birlikte olay yerinde incelemelerde bulundu.

İncelemeye, Sinop İl AFAD Müdürü Hüsamettin Kars, Sinop İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, Sinop DSİ Şube Müdürü Göktuğ Yılmaz ve Kastamonu İl AFAD Müdürü Dr. Suat Tüfekçi de katıldı.

Türkeli ilçesine bağlı Düz köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle yapılan saha incelemelerinde, lazer dronlar ve diğer teknik araçlar kullanılarak toprak hareketliliğine dair risk durumu değerlendirildi. İnceleme sırasında, heyelanın yol açtığı hasarın tespiti yapılarak vatandaşların mağduriyetlerinin en hızlı şekilde giderilmesi hedeflendi.

Kaymakam Safa Kahraman, heyelandan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, heyelan sırasında göçük altında kalan iki vatandaşın sağ olarak kurtarılmasının kendileri için büyük bir teselli olduğunu belirtti. Kahraman, "Rabb'im bizleri her türlü afetten korusun. Emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Türkeli'mize geçmiş olsun" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Türkeli'de Heyelan İncelemesi - Son Dakika

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