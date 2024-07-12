Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilmeye çalışılan 521 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi - Son Dakika
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Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilmeye çalışılan 521 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında toplamda 521 milyon 100 bin Türk Lirası değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Mersin operasyonunda, beyan harici kaçak eşya taşıyan konteynerlerde 36 ton 360 kilogram çeşitli markalara ait kaçak ticari mallar bulundu. İstanbul operasyonunda ise, demir kaplamalarla sabitlenmiş kolilerin içerisinde 230 bin paket yabancı bandrollü kaçak sigara tespit edildi.

12.07.2024 09:16
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Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin ve İstanbul'da gerçekleşen iki ayrı operasyonda Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilmeye çalışılan 521 milyon 100 bin Türk Lirası değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Kaçakçılığa yönelik çalışmaları sürdüren Gümrük Muhafaza ekipleri, Mersin ve İstanbul'da iki ayrı operasyona imza attı. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, usulsüzlük yaptığı tespit edilen bir firmaya ait konteynerleri mercek altına aldı. İkiz konteyner yöntemini kullanarak Türkiye'ye beyan harici kaçak eşya sokmaya çalışmalarından şüphelenilmesi üzerine harekete geçen ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon sonucu, plastik hammadde olarak beyan edilen konteynerlerde farklı markalarda kaçak ticari mallar yakalandı. Cep telefonundan, kol saatine, güneş gözlüğünden oyun konsol cihazına yaklaşık 36 ton 360 Kilogram ağırlığında çeşitli markalara ait piyasa değeri yaklaşık 505 milyon Türk Lirası olan kaçak eşya ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen operasyonda, gümrük müdürlüğüne gelen konteyner risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında mercek altına alındı.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından riskli değerlendirilen konteyner açıldığında, içerisinde bulunan kolilerin demir kaplamalarla sabitlendiğinin görülmesi üzerine kolileri açan ekipler kolilerin içerisinde beyan harici yabancı bandrollü kaçak sigaranın gizlendiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde yaklaşık piyasa değeri 16 milyon 100 bin Türk Lirası olarak belirlenen toplam 230 bin paket yabancı bandrollü kaçak sigara ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilmeye çalışılan 521 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilmeye çalışılan 521 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi - Son Dakika
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