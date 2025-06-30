Türkmenler, Altunköprü Belediyesi'ni Bastı

Irak'ın Kerkük iline bağlı Altunköprü nahiyesindeki Türkmenler, yeni atanan belediye müdürünün Altunköprü halkından olmaması ve idari makamlarda yaklaşık 2 yıldır Türkmenlere yer verilmemesi üzerine belediye binasını bastı.

Irak'ın Kerkük iline bağlı Altunköprü nahiyesinde yeni belediye müdürü ataması tepkilere neden oldu. Altunköprü'deki Türkmenler, yeni belediye müdürünün nahiye halkından olmaması ve idari makamlarda yaklaşık 2 yıldır Türkmenlere yer verilmemesi üzerine öfkelenerek, sokağa çıktı. Devir teslim töreninden habersiz bırakıldıklarını belirten göstericiler, Kerkük- Erbil ana yolunu barikatlarla kapattı ve lastik yakarak atamayı protesto ettiler. Daha sonra yürüyüşe geçen protestocular, belediye binasını bastı. Öfkeli kalabalık, binanın camlarını kırarken, tabelaları da indirdi. Protestocular, belediyedeki makamların en azından birinin Türkmenlere verilmesi gerektiğini savundu.

"Türkmenlerin rollerinin göz ardı edilmesine yönelik her türlü girişimi reddettiğimizi vurguluyoruz"

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, protestoya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Altunköprü nahiyesinde halkımız olan Türkmenlerin yürüttüğü barışçıl protestolar çerçevesinde, ITC ve Irak Türkmen Cephesi Birleşik Listesi olarak, onların meşru taleplerinin tamamen ve kararlılıkla arkasında olduğumuzu; kimliklerinin, varlıklarının ve bölgelerini yönetmedeki rollerinin göz ardı edilmesine yönelik her türlü girişimi kesin bir dille reddettiğimizi vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu taleplerin ve gelişmelerin Irak Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'ye iletildiğini bildiren Ağa, "Altunköprü'de yaşananların adaletin ve hakkaniyetin sağlanması ile Türkmenlerin maruz kaldığı dışlayıcı politikaların tekrarının önlenmesi için acil müdahale gerektirdiğini vurguladık" dedi. - BAĞDAT