Teröristler TUSAŞ'a gasp ettikleri ticari taksiyle geldi
Ticari taksi şoförünün akıbeti bilinmiyor
ANKARA - Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi tesislerine düzenlenen terör saldırısında 2 teröristin kullandıkları ticari taksiyi gasp ettikleri belirlenirken taksi şoförün akıbeti ise bilinmiyor.
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi tesislerine düzenlenen terör saldırısında 2 teröristin gasp ettikleri 06 JMT 07 plakalı ticari taksiyle geldikleri belirlenirken taksi şoförü M.A.'nın ise akıbeti bilinmiyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › TUSAŞ'a Terör Saldırısı: Taksi Şoförü Kayıp - Son Dakika
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