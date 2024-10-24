TUSAŞ'ta güvenlik önlemleri artırıldı
ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.'de dün meydana gelen terör saldırısı sonra güvenlik önlemleri arttırıldı.
Dün saat 15.26'da biri kadın biri erkek iki teröristin TUSAŞ'a saldırmasının ardından güvenlik önlemleri artırıldı. Mesai saatinin başlaması ile çalışanlar TUSAŞ'a gelirken Jandarma Asayiş kontrol noktası öncesinde ayrı bir kontrol noktası kuruldu. Giren araçlarda kimlik kontrolü yapılırken gerekli kimliklere sahip olmayanlar ise alınmıyor. İçeri girmek ise taksiler ise ayrı bir şekilde aranıyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › TUSAŞ'ta Güvenlik Önlemleri Arttırıldı - Son Dakika
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