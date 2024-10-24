TUSAŞ'taki Teröristin Kimliği Belirlendi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin PKK üyesi Ali Örek olduğunun tespit edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Dün TUSAŞ'ta meydana gelen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen erkek teröristin kimliği belli oldu. Hainin PKK terör örgütü üyesi 'Rojger' kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Diğer kadın teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir terör saldırısı bizi yıldıramaz. Aziz milletimizi sindiremez" ifadelerini kullandı. - ANKARA