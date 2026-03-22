Tuşba\'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Van'ın Tuşba ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Beyüzümü Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - VAN