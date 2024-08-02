Tut ilçesinde içme suyu hattına saldırı düzenlendi - Son Dakika
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Tut ilçesinde içme suyu hattına saldırı düzenlendi

Tut ilçesinde içme suyu hattına saldırı düzenlendi

Adıyaman'ın Tut ilçesinde içme suyu ishale hattına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Arıza giderildikten sonra yeni bir su kaçağı tespit edildi.

02.08.2024 15:09  Güncelleme: 15:11
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Adıyaman'ın Tut ilçesi içme suyu ishale hattına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Tut ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen an hat içme suyu ishale hattında meydana gelen arızaya ekiplerin saatler süren müdahalesinin ardından onarıldı.

Arızanın onarılması için lazım olan parça başka bir ilçeden temin edildi. İlçe halkının susuz kalmaması için verilen mücadele sonunda, sorun giderilerek su tekrar verildi.

Ancak ekipler, arızayı giderip olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra yeni aynı bölgede su kaçağı olduğu tespit edildi. Ekiplerin incelemelerinde ishale hattının kesici bir alet ile kesildiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine Tut Belediyesi, bu saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler hakkında şikayette bulundu.

Tut Belediye Başkanı Ercan Öncebe konuyu ilişkin yaptığı açıklamada, "İçme suyu ana ishale hattına yapılan saldırı belediyemize değil, ilçe halkına yöneliktir. Bu saldırı sonrası oluşan arızaya bağlı musluklardan su akmaması, vatandaşı cezalandırmak anlamına gelir. Bu saboteyi kim veya kimler yaptıysa hukuk önünde bunun hesabını verecek. Bu konunun takipçisi olacağız. Hiç kimse halka yapılan hizmete engel olamaz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tut ilçesinde içme suyu hattına saldırı düzenlendi - Son Dakika

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