Tutuklu İmamoğlu'nun savunması yarın alınmaya başlanacak, 4 gün sürecek - Son Dakika
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Tutuklu İmamoğlu'nun savunması yarın alınmaya başlanacak, 4 gün sürecek

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Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada mahkeme başkanı, tutuklu sanığın savunmasının yarın alınmaya başlanacağını duyurdu. Savunma 4 gün sürecek, 17 Ekim Cumartesi de devam edecek duruşmanın cumartesi sona eren ikinci celsesinde ara karar açıklanacak.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasında mahkeme başkanı tarafından Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının yarın alınmaya başlanacağı ifade edildi. Dava kapsamında tutuklu ve örgüt lideri olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının 4 gün süreceği de duyuruldu. Öte yandan duruşmanın 17 Ekim Cumartesi günü de süreceğini mahkeme başkanı ifade etti.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 33. gününde sanık savunmalarının alınmasına devam edildi.

Duruşmada mahkeme başkanı tarafından, iddianamede 'örgüt lideri' olarak tanımlanan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının yarın alınmaya başlanacağı bildirildi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının 4 gün süreceği de öğrenildi. Duruşmanın 17 Ekim Cumartesi günü de süreceğini mahkeme başkanı ifade etti.

Cumartesi günü sona erecek olan ikinci celsede mahkeme ara kararını açıklayacak.

Kaynak: İHA
Ekrem İmamoğluCumartesiPolitika3. SayfaMahkemeGüncelSuçSon Dakika

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