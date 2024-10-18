Tuvaletteki Uyuşturucu Sığınağına Baskın

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Polis baskınında saklanan uyuşturucu satıcısı, tuvaletin arkasındaki sığınakta böyle yakalandı

Uyuşturucu tacirinin tuvalet düzeneği polisi bile şaşırttı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tuvalette yapılan aramada polis ekipleri bile şaşkına döndü. Uyuşturucu tacirinin tuvalette klozetin olduğu bölümde kumandalı bir düzenekle kapı yaptığı, kapının arkasındaki sığınakta uyuşturucu maddeleri sakladığı, polis baskınında da burada gizlendiği ortaya çıktı. Şüphelinin sığınakta yakalanma anları ise polis kamerasıyla kaydedildi.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde C.A. adlı bir kişinin adresinde yüklü miktarda uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle adrese baskın gerçekleştiren ekipler, C.A.'ya ve uyuşturucu maddelere rastlamadı. Evin tuvaletinde yapılan aramada ise ekipler klozet bölümünün arkasındaki duvarın yapısında menteşelere rastladı. Duvarın arkasından sesler geldiğini fark eden polis, orada bir kişinin gizlendiğini tespit etti.

Yakalanma anları kamerada

Polisin iknasıyla kapıya dönüştürülen duvarın arkasından elleri yukarıda çıkartılan kişinin C.A. olduğu anlaşıldı. C.A., polis ekipleri tarafından yakalanırken, sığınağa dönüştürülen yerde poşetler içerisinde çok sayıda uyuşturucu nitelikli 3 bin 612 adet hap ele geçirildi. Öte yandan adreste yapılan aramada, 3 tüfek ve 17 tüfek fişeği ele geçirildi.

2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı da belirlenen C.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.