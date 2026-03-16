Tuzla'da Gecekonduda Yangın!

16.03.2026 22:18
İstanbul Tuzla'da bir gecekonduda çıkan yangın, bitişikteki diğer gecekonduya sıçradı. İtfaiye müdahale etti.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan diğer gecekonduya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.15 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Hakan Sokak'ta bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan taraftaki başka bir gecekonduya da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yoğun çalışmaların ardından yangın tamamen söndürülürken, iki gecekonduda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, İtfaiye, Olay, Son Dakika

Advertisement
