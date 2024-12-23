Tuzla'da Hırsızlık Çetesi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tuzla'da Hırsızlık Çetesi Yakalandı

Tuzla\'da Hırsızlık Çetesi Yakalandı

Tuzla'da 3 hırsız, çaldıkları otomobil ve evden ziynet eşyası ile yakalandı. Şüphelilerin suç geçmişi dikkat çekti.

23.12.2024 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'da park halindeki otomobili çalarak sahte plaka takan 3 hırsız, girdikleri evden 150 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalarken yakayı ele verdi. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu ve 2 şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri, Tuzla'da 21 Aralık'ta S.B. isimli vatandaşa ait otomobilin çalınması ve üzerine sahte plaka takılması ihbarı üzerine çalışma başlattı. Dün de M.S. isimli şahsa ait ikametten 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı geldi. İhbarla harekete geçen ekipler, otomobil hırsızlığı yapan A.K. (29), Y.B. (25) ve K.K. (26) isimli 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. A.K.'nin 12 suç kaydı, Y.B.'nin 68 suç kaydı, 14 yıl 2 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezası, 15 aranması olduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Şüphelilerden K.K. hakkında ise, 'Tutuklu ve hükümlünün kaçması' suçlarından toplam 60 kaydı, 22 yıl 1 ay 62 gün kesinleşmiş hapis cezası, 3 aranma kaydı bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Otomobil, istanbul, Güvenlik, Cezaevi, 3-sayfa, Güncel, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tuzla'da Hırsızlık Çetesi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:36 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
14:28 Babası intihar eden SMA hastası İkbal’in annesi suskunluğunu bozdu Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
13:08 Fidan ve Şara’nın Şam manzaralı kahve keyfi Rus basınının attığı manşete bakın Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
12:41 İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
08:20 Şenol Güneş’ten Volkan’a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
07:51 Tolunay Kafkas, Şenol Güneş’in elini sıkmayan Volkan Demirel’i açık açık tehdit etti Tolunay Kafkas, Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'i açık açık tehdit etti
07:49 FETÖ finansörü “Kervancı Ali“nin tüm mal varlığı hazineye devredildi FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
07:21 Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum Ünlü sunucunun taciz isyanı: Binanın önünde bir şizofren var, dışarı çıkamıyorum
00:34 Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı cevaplamayıp çekildi Uzun zaman sonra 1 milyonluk soru açıldı, yarışmacı cevaplamayıp çekildi
23:16 Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi
22:39 Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 16:24:58. #1.13#
SON DAKİKA: Tuzla'da Hırsızlık Çetesi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.