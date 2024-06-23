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Tuzla'da iki katlı bir binanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Tuzla'da iki katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını itfaiye ekipleri kısa sürede döndürürken, binanın çatısı küle döndü.

Yangın, Tuzla İlçesi, İstasyon Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir işyerinin üzerindeki iki katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan çatıyı kısa sürede söndürdü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.